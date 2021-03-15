سلمى رشيد تدخل عالم الاستثمار

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الفنانة سلمى رشيد، اليوم الاثنين، دخولها عالم الاستثمار، في مشروع تجاري يحمل اسمها، ومختص في مواد التجميل.

وأشارت إلى قرب إطلاق علامتها التجارية، على نفس منوال فنانين آخرين، اختاروا استثمار شهرتهم، في أغراض تجارية.

وقبل سلمى رشيد، أطلقت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم المصري تامر حسني، علامة تجارية باسمها خاصة بمواد التجميل والعناية.

وأعلن لمجرد سابقا عن اقتراب إطلاق خط ملابس ومجوهرات يحمل اسمه؛ وهو الأمر الذي قام به مغني الراب مسلم سابقا.

فنانون آخرون اختاروا الاستثمار في ميادين أخرى، منهم هدى سعد التي افتتحت فندقا سياحيا مصغرا بمراكش، والشقيقان بلمير اللذان استثمرا أموالهما في صالون للحلاقة.