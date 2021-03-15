الرجاء يطلب تأجيل مباراة الديربي

جدة - عبدالحي حسين - راسل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، العصبة الاحترافية، بغية طلب تأجيل مباراة الديربي أمام الوداد، المقررة يوم 21 مارس الجاري، برسم الجولة العاشرة من القسم الاحترافي الأول.

وجاء طلب التأجيل من الرجاء، بسبب تلقي لاعبيه الدعوة من منتخباتهم للالتحاق بمعسكراتهم التدريبية، ابتداء من 21 مارس، استعدادا لمباراتي الجولة الخامسة والسادسة من إقصائيات كأس أمم إفريقيا.

وسيلتحق كل من سند الورفلي، بين مالونغو، فابريس نغوما، وسومايلا واتارا، بمنتخبات بلدانهم؛ ما سيجعل الرجاء يفقد أبرز نجومه، الشيء الذي جعله يطلب تأجيل الديربي إلى حين عودة لاعبيه.