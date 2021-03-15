نجم الريال هازارد يغيب من جديد بعد خوضه مباراة واحدة فقط

جدة - عبدالحي حسين - يواصل نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، غيابه عن صفوف الفريق، بعدما تأكد أنه لن يشارك في مباراة أتلانتا، برسم إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا، بعدما عاد للظهور في الليغا أمام إلتشي بعد عودته من الإصابة.

وأعلن النادي أن هازارد أجرى تدريبات خاصة للتعافي داخل الصالة الرياضية، تحت رعاية خاصة، عقب عودته من غياب بسبب إصابة عضلية جديدة.

وتأكد اليوم الإثنين، غياب هازاد عن مباراة الثلاثاء، بعد غيابه عن تداريب الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة أتلانتا.

وخلال 15 دقيقة من المران سمح لوسائل الإعلام بحضورها، كان اللاعب البلجيكي هو الغائب الأكبر عن التدريب، الذي لم يشارك فيه أيضا المصابون داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا وماريانو دياز.