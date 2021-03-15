رئيس مجلس النواب الليبي: نعلن عن ميلاد حكومة موحدة تجمع الليبيين وتحميهم

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن بناء مؤسسات الدولة هو أهم خطوات المرحلة القادمة، معلنا عن ميلاد حكومة موحدة تجمع الليبيين وتقوم على حمايتهم.



وجاءت تصريحات صالح خلال جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، والمنعقد في مقر البرلمان في طبرق شرقي البلاد.

وأضاف قائلا إنه لا فائدة لإصلاح اقتصادي بدون استقرار ويجب التركيز على الأمن والعدالة في البلاد.