الإرياني: تنصيب طهران حاكما عسكريا لصنعاء "تطور خطير"

الدمام - شريف احمد - - تصاعدت وتيرة العدوان الحوثي في مختلف جبهات مأرب منذ تعيين"ايرلو"

-المليشيا ضاعفت أنشطتها لمسخ هوية اليمنيين عبر العبث بالمناهج التعليمية

-مفاوضات تبادل الاسرى انهارت وتراجعت فرص الحل السلمي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، أن قرار نظام طهران تنصيب الضابط في فيلق القدس المدعو حسن ايرلو حاكما عسكريا في صنعاء، يمثل ايذانا بمرحلة خطيرة من التدخلات الايرانية في اليمن، باعتباره إعلانا صريحا عن نفوذها في العاصمة العربية الرابعة، وان ايرلو بات صاحب القرار الاول سياسيا وعسكريا .

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أنه منذ إعلان تنصيب ايرلو، تصاعدت وتيرة العدوان الحوثي في مختلف جبهات مأرب، واستهدفت المناطق المحررة بالأسلحة الثقيلة، والهجمات الارهابية على الجار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

وقال 'الإرياني"أن مليشيا الحوثيةضاعفت انشطتها لمسخ هوية اليمنيين عبر العبث بالمناهج التعليمية، وتكثيف الدورات الطائفية للأطفال والنشئ والشباب، وتجنيدهم لصالح مشروعها التدميري، وتعليق صور رموز الثورة الخمينية في الشوارع العامة، وممارسة الطقوس الدخيلة على مجتمعنا وبلدنا ،موضحا أن مفاوضات تبادل الاسرى انهارت،وتراجعت فرص الحل السلمي.