شكرا لقرائتكم خبر عن «الدبيبة» يؤدي اليمين أمام البرلمان في طبرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بمدينة طبرق اليوم اليمين الدستورية أمام جلسة مجلس النواب بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول عربية وأجنبية.

ويتولى الدبيبة عقب ذلك إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى التي تعيشها منذ عشر سنوات.

وتضم حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها الدبيبة وحصلت على ثقة البرلمان الأربعاء الماضي نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيرًا وستة وزراء دولة.

يذكر أن عبد الحميد الدبيبة عيّن رئيسًا للحكومة في 5 فبراير من قِبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطياف السياسية بعد اجتماع عقدوه في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب مجلس رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء .