شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «5+5» تناقش خروج المرتزقة وفتح الطريق بين سرت ومصراته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم أعمال اجتماعها الثالث بمقرها الدائم داخل مدينة سرت بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة المراقبين الدوليين.

ويناقش الاجتماع خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من كامل التراب الليبي وفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة .

وأكد عضو اللجنة الفرعية للجنة العسكرية 5+5 محمد الترجمان في تصريحات له بأن تقرير اللجنة الفرعية بخصوص نزع الألغام ومخلّفات الحرب سيكون ضمن بنود اجتماع اللجنة.

وكانت أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد بدأت في مدينة سرت أمس بمشاركة وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، واللجنة الميدانية واللجنة الأممية وضباط الهندسة العسكرية.