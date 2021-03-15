168 مليون طالب أغلقت مدارسهم جراء الجائحة حول العالم

■ البحرين تخفف القيود مع تراجع الإصابات

■ فلسطين تنتقد تسييس توفير اللقاحات

■ إيران تعلق الرحلات الجوية مع العراق

■ إصابة وزيرة العمل الفرنسية بكورونا

■ روسيا تبدأ تجربة لقاحها على مرضى السرطان

■ تفش عنقودي جديد لكورونا فـي بانكوك

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قالت منظمة “يونيسف” إن جائحة كورونا أدت إلى إغلاق معظم المدرس حول العالم. وفي تقرير لها، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن المدارس التي أغلقت تستوعب 168 مليون تلميذ. ومنذ مارس 2020 وحتى فبراير 2021 أغلقت المدارس بشكل تام في 14 دولة حول العالم. وتقع ثلث المدارس المغلقة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث يوجد بها قرابة 98 مليون تلميذ. ووجهت المنظمة العالمية رسالة للحكومات بشأن أولوية فتح المدارس وعودة التلاميذ إلى التعليم. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 120 مليونا، و338 ألفا و658 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء الفيروس 2 مليون و663 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 7 حالات وفاة و1898 إصابة جديدة بالفيروس. من جهتها خففت البحرين بعض الإجراءات التي تفرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك السماح بتناول الطعام داخل المطاعم وإعادة فتح المؤسسات التعليمية للطلاب، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 644 إصابة جديدة بالفيروس و 44 حالة وفاة. بدوره انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تسييس توفير لقاحات جائحة فيروس كورونا وما وصفه عمليات القرصنة. وأعلن اشتية أن تقدما كبيرا طرأ في الاتصالات للحصول على لقاحات كورونا سواء عن طريق منظمة كوفاكس العالمية، أو التي تم تسديد ثمنها لدى الشركات المنتجة للّقاحات متعددة الجنسيات.

دوليا، أعلنت منظمة الطيران الإيرانية في بيان تعليق كافة الرحلات الجوية مع العراق لمدة أسبوع واحد. الى ذلك، بدأ فرض الإغلاق مجددا اعتبارا من أمس على أكثر من 40 مليون شخص في إيطاليا بسبب الوضع السيئ لفيروس كورونا. في فرنسا قالت وزيرة العمل إليزابيث بورن إن الفحوص أثبتت إصابتها بكوفيد19 وإنها بصحة جيدة على الرغم من ظهور بعض الأعراض عليها وستواصل عملها. من جهتها بدأت روسيا بالفعل في التجارب السريرية على لقاح “سبوتنيك5” ضد كورونا، على مرضى بالسرطان، حسبما أعلن ألكسندر جينتسبرج، مدير مركز “جماليا”.

آسيويا، تعمل تايلاند على تكثيف فحوص الكشف عن إصابات كورونا في عاصمتها بانكوك لاحتواء تفش عنقودي جديد للفيروس مرتبط بأحد الأسواق، وذلك قبل أسابيع فقط من تنظيم أكبر مهرجان في تايلاند.