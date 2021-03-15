انت الان تتابع خبر بالفيديو إعلان استقلال مصر... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 15 آذار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1907 - الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.

1922 - إعلان استقلال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا.

1939 - زواج شقيقة ملك مصر فاروق الأول الأميرة فوزية من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي.

1968 - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تشهد تمرد سياسي بعد أقل من عام على استقلالها.

2009 - افتتاح السفارة اللبنانية في العاصمة السورية دمشق للمره الاولى بعد استقلال البلدين

2011 - إندلاع الاحتجاجات في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

2019 - هجوم إرهابي بِسلاحٍ ناري على مسجد النور في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية يودي بِحياة 50 من المصلين