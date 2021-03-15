الكاظمي ووزير الخارجية يبحثان تجنيب العراق صراعات المنطقة

وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "وزيرها فؤاد حسين استقبل اليوم في مبنى الوزارة رئيس الوزراء، وحضر مراسم الاستقبال وكلاء الوزارة، حيث ناقش الطرفان أهم ما يميز السياسة الخارجية في المرحلة الراهنة مؤكدين إعتماد الحوار والارتكان للمبادرات المفضية لخفض التصعيد وتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات".وأضاف حسين، إن "إنفتاح السياسة الخارجية يأتي في مرحلة تتطلب حضوراً ومبادرة فاعلة للدبلوماسية العراقية، موضحاً إن العمل على خلق مسارات تدعم الاقتصاد العراقي كان أولوية كرسنا لها".

في السياق، أشار الكاظمي إلى "أهم التحديات التي تعترض مسار السياسة الخارجية وما ينبغي على الدبلوماسي التحلّي به للنهوض بهذه المهمة"، داعياً إلى "بذل المزيد من الجهود والدفع بعلاقات العراق مع جيرانه وشركاءه بهدف إعادة الدور الريادي المتوقع له، عبر مختلف الأدوات والآليات الدبلوماسية التي تحقق مصلحة العراق وتنتصر لقضاياه العادلة وفي مقدمتها القوة الناعمة وسبل إعتمادها لإظهار مصادر قوة البلد في مختلف المحافل الدولية".

