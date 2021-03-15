تفجير يستهدف رتلاً للتحالف في بابل العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا لوجستيا تابعا للتحالف الدولي جنوب العراق.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم على رتل لوجستي للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق بابل السريع قرب مدينة الحلة جنوب العراق".

وأوضح أن "التفجير لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو مادية في صفوف الرتل اللوجستي ما خلا عن بعض الأضرار التي خلفها على جانب الطريق بسبب قوة الانفجار".

وتتهم مليشيات مسلحة تابعة لإيران، بمهاجمة أرتال وقواعد التحالف الدولي ومباني المقار الأمريكية في العراق عبر هجمات تنفذ بالصواريخ والعبوات الناسفة.

وارتفعت تلك العمليات منذ مطلع العام الماضي، بعد حادثة مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، وزعيم مليشيا الحشد العراقية أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد.

ورغم انعكاسات ذلك على سمعة البلاد الدولية ومخاطر التلويح من قبل البعثات الدبلوماسية بمقاطعة بغداد، فإن تلك الهجمات لا تزال مستمرة وبوتيرة متصاعدة.