مجموعة من الميزات قد تُحرم منها عند الانتقال من واتساب إلى تطبيقات آخرى.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

إذا كنت تخطط للانتقال من تطبيق واتساب إلى سيغنال أو تيليغرام، فقد تفقد الفرصة للحصول على بعض الميزات التي ينفرد بها واتساب.



فيما يلي مجموعة من الميزات التي قد تُحرم منها عند الانتقال من واتساب إلى تطبيقات آخرى، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

أداة إدارة التخزين

يتيح لك قسم إدارة التخزين في تطبيق واتساب التحقق من المساحة التي تشغلها الصور أو مقاطع الفيديو على التطبيق. يوجد أيضاً قسم مخصص للمساعدة في إخلاء مساحة التخزين بوتيرة سريعة. يمكنك أيضاً التحقق من جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات المُعاد توجيهها التي يرسلها كل فرد وحذفها. الأداة مخفية في قسم الإعدادات> التخزين والبيانات> إدارة التخزين.

واجهة مستخدم بسيطة

يحتوي واتساب على أبسط واجهة مستخدم، وسيجد المرء الكثير من الميزات في تطبيق المراسلة هذا، ولهذا السبب يحب الناس استخدامه. بمجرد فتح التطبيق، ستحصل على قسم الدردشات والحالة والمكالمات. يمكنك إجراء مكالمة بسرعة أو إضافة حالة.

يوجد أيضاً شريط بحث في الأعلى، يكون مفيدًا عندما تريد البحث السريع عن رسالة أو أي محتوى آخر. تظهر معظم الميزات المهمة على الفور ولن تحتاج إلى بذل جهد إضافي للعثور على أي منها. يستمر تطبيق واتساب في طرح الكثير من التحديثات للحصول على تجربة محسنة ومريحة لمستخدميه.

خيار الاتصال الجماعي الفوري، ودعم 8 مستخدمين

تعد ميزة الاتصال الجماعي الفوري ميزة أخرى قد تفوتك لأن تيليغرام لا يقدم دعماً للمكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو الجماعية ويمكنك فقط إجراء مكالمات فردية. رغم ذلك، وعدت الشركة بأنها ستقدم هذا الخيار في المستقبل. يتم تشفير المحادثات الجماعية والمحادثات الفردية والمكالمات من طرف إلى طرف على واتساب و سيغنال، لكن الدردشات العادية في تيليغرام ليست مشفرة من طرف إلى طرف.

ميزة الدفع

لا توجد ميزة دفع على تيلغرام أو سيغنال. يتيح لك تطبيق واتساب إرسال الأموال أو تلقيها بسهولة إلى الأصدقاء أو أفراد العائلة. يقع خيار المدفوعات في نافذة الدردشة لأي شخص. بمجرد فتح الدردشة، ما عليك سوى زيارة قسم المرفقات والنقر على خيار المدفوعات. إذا كنت تستخدمه لأول مرة، فسيُطلب منك إعداد حسابك المصرفي.

وضع صورة داخل صورة

لا يقدم سيغنال دعماً لوضع صورة داخل صورة، الذي تحصل عليه على تيلغرام وواتساب. تتيح لك الميزة تشغيل مقاطع الفيديو المشتركة في تطبيق المراسلة حتى أثناء الدردشة مع شخص ما. يدعم وضع PiP مقاطع الفيديو من الأنظمة الأساسية الشائعة مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام.