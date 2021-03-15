شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 25 وفاة و2298 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 25 وفاة و2298 إصابة جديدة بكورونا، في الساعات الـ24 الماضية.



وأعلنتت الوزيرة الكيلة، تسجيل 24 وفاة في الضفة الغربية، وواحدة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 238890 إصابة بالفيروس، بينها 2534 وفاة.