سوريا تعلن إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف دمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سوريا، اليوم الإثنين، إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف العاصمة دمشق، فيما تمر ذكرى 10 سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.



وأفاد مصدر في الأجهزة المختصة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) بإحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناسفة والقضاء على 3 إرهابيين وإلقاء القبض على 3 آخرين.

وقال المصدر: "بالتعاون مع المواطنين الشرفاء في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق تم إحباط العملية الإرهابية تجاه مدينة دمشق التي كان يخطط لها الإرهابيون والجماعات التكفيرية".

وخلال سنوات الحرب ضد التنظيمات الإرهابية ظلت دمشق بمنأى عن المعارك وإن شهدت عمليات إرهابية ومناوشات على أطرافها.

وخلال العامين الماضيين أعاد الجيش السوري سيطرته على غالبية البلاد بما في ذلك غوطة دمشق بعد اتفاقات مع تنظيمات إرهابية وجماعات مقاتلة على الخروج من المدن.

ونقل غالبية المسلحين إلى إدلب شمال غربي البلاد.