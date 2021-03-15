شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسل تتخذ إجراءات قانونية ضد لندن بسبب حدود أيرلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت مفوضة الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، بعد قرار لندن بتغيير أحادي الجانب في أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد المتعلقة بأيرلندا الشمالية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وتتهم بروكسل لندن بانتهاك البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، وتدين تأجيل بعض الضوابط الجمركية. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها بدأت إجراءين لخرق اتفاقية «بريكست»، بعد إعلان بريطانيا تأجيلاً أحادياً لبعض الضوابط الجمركية في إيرلندا الشمالية.

وأرسلت بروكسل إشعاراً رسمياً إلى لندن لخرقها البروتوكول الخاص بجزيرة أيرلندا، والوارد في معاهدة الانسحاب الموقعة في نهاية عام 2019.

وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش، إنه وجّه «رسالة سياسية» إلى ديفيد فروست المسؤول عن العلاقات مع بروكسل في الحكومة البريطانية، دعا فيها المملكة المتحدة إلى التراجع عن هذا الإعلان.

وذكرت وكالة «بلومبيرج» أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً كبيراً في التوتر بين لندن وبروكسل، بعد ثلاثة أشهر فقط من خروج بريطانيا بصورة رسمية من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى.

وشهدت الحدود بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي ببريطانيا تفتيشاً جمركياً، بعد مغادرة لندن السوق الأوروبية في 31 من ديسمبر الماضي، لمراقبة البضائع التي تدخل الكتلة الأوروبية وتغادرها، وذلك للإبقاء على الحدود الحساسة سياسياً مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا.