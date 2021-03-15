شكرا لقرائتكم خبر عن الصين «قلقة جداً» حيال سلامة وأملاك مواطنيها في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

أعلنت الصين الاثنين أنها «قلقة جداً» حيال سلامة مواطنيها في ميانمار، حيث «تتابع عن كثب الوضع»، ودعت مواطنيها إلى التحلي بالحذر، مشيرةً إلى إلحاق الضرر بمصانع تعود ملكيّتها إلى صينيين.

وأعلنت السفارة الصينية لدى ميانمار، أنه في رانجون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، جرى «تدمير ونهب وإحراق» مصانع يملكها صينيون، مشيرةً إلى أن بعض المواطنين الصينيين «أُصيبوا بجروح».

وأوضحت السفارة أن معظم المصانع التي تعرّضت للتخريب «مرتبطة بقطاع النسيج»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان أمام الصحافة، إن «الصين تأمل أن تأخذ ميانمار تدابير عملية؛ لضمان سلامة الصينيين»، داعياً المواطنين الصينيين في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا إلى «أن يكونوا حذرين».

ولدى سؤاله عما إذا كانت الصين تنوي إجلاء مواطنيها قريباً من ميانمار، اكتفى المتحدث بالقول إن بكين «تتابع الوضع عن كثب»، وإنها «قلقة جداً» حيال سلامتهم، وحضّ تجاو أيضاً السلطات البورمية على «إحالة مرتكبي (أعمال التخريب) على القضاء».