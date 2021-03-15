شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: نحن على «ثقة تامة» بأمان لقاح أسترازينيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، الاثنين، إن لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 آمن، والحكومة على ثقة تامة بشأن استخدامه في حملة التطعيم.

ورد جونسون على سؤال عما إذا كان يمكنه طمأنة الناس بشأن سلامة اللقاح قائلاً: «نعم، يمكنني ذلك».

وأضاف أن هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا لديها «بعض أكثر المراقبين صرامة وخبرة في العالم، وهم لا يرون داعياً على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم».

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: «لذلك فنحن ما زلنا على ثقة تامة بشأن البرنامج، وعظيم أن نراه يمضي قدماً بهذه السرعة في مختلف أرجاء بريطانيا».