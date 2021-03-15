شكرا لقرائتكم خبر عن «منظمة الصحة»: لا أدلة على وجود مشاكل في لقاح أسترازينيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية الاثنين، إن هيئتها الاستشارية تفحص التقارير المتعلقة بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19، غير أنها أضافت أنه لا توجد أدلة على أن أي مشاكل صحية نجمت عن الحقن بهذا اللقاح.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة في تصريح صحفي: «بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، فستطرح على الفور كل النتائج، وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس».

وأضاف: «حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن أخذ اللقاح، ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح، ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس».