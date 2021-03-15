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«منظمة الصحة»: لا أدلة على وجود مشاكل في لقاح أسترازينيكا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية الاثنين، إن هيئتها الاستشارية تفحص التقارير المتعلقة بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19، غير أنها أضافت أنه لا توجد أدلة على أن أي مشاكل صحية نجمت عن الحقن بهذا اللقاح.
وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة في تصريح صحفي: «بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، فستطرح على الفور كل النتائج، وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس».
وأضاف: «حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن أخذ اللقاح، ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح، ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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