شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يخطفون تلاميذ من مدرسة ابتدائية في ولاية كادونا النيجيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كادونا (نيجيريا) -(رويترز)

قال مفوض أمني الاثنين، إن مسلحين خطفوا تلاميذ ومدرسين في مدرسة ابتدائية في ولاية كادونا بشمال نيجيريا.

وقال صموئيل أروان في بيان، إن حكومة الولاية تلقت تقارير عن اختطاف تلاميذ ومعلمين في منطقة بيرنين جواري وتجمع تفاصيل عن عدد المختطَفين. وقال ساركين موتا وهو أحد السكان، إن ابنه من بين المخطوفين بالإضافة إلى ثلاثة من أساتذته.

وأضاف: «خُطفوا في وقت مبكر من صباح اليوم عندما كان المدرسون والتلاميذ يأتون إلى المدرسة». وتابع: «نحن في حالة ذعر»، في إشارة إلى الآباء الآخرين عندما تلقوا النبأ.

وحاول مسلحون خطف المزيد من التلاميذ في ولاية كادونا ليل الأحد، بينما لا يزال 39 آخرون في عداد المفقودين بعد هجوم سابق. وتمثل الواقعة خامس عملية اختطاف جماعي من المدارس مُنذ ديسمبر/كانون الأول في بلد يتصاعد فيه العنف.