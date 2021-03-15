شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد سارة التونسي من «حرب أهلية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

كشف المنتج جمال العدل، عن أسباب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل «حرب أهلية» الذي يلعب بطولته يسرا وباسل خياط، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، موضحاً أن السبب افتعال التونسي لبعض المشاكل، التي كانت ستؤثر بالسلب في أجواء العمل بالمسلسل، إضافة إلى عدم وجود تصريح نقابي لها، على الرغم من أنها وعدت بأنها ستأتي به لكن لم يحدث ذلك.

وأكد العدل أن النقابة أرسلت لشركتها رفضاً لاستكمال سارة تصوير أحداث المسلسل من دون تصريح؛ كون دورها في المسلسل يعد كبيراً، فاضطرت الشركة إلى تغييرها واستبعادها من المسلسل، لافتاً إلى أن الشركة اختارت الفنانة أروى جودة لأداء الدور الذي كانت تلعبه التونسي، وهو دور بمساحة كبيرة ومؤثر وفعّال في سياق الأحداث.

يشارك في بطولة «حرب أهلية» جميلة عوض، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال سارة التونسي مسلسل «بـ100 وش» الذي عرض في رمضان الماضي، وكان واحداً من أكثر المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً، كما شاركت في مسلسل «ليالينا 80» وقدمت خلاله دور ابنة الفنان خالد الصاوي.