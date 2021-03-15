شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يغني في «الأوبرا» المصرية 25 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

يحيي الفنان المصري أحمد سعد، حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 25 مارس/ آذتر الجاري، ضمن احتفالية تكريم الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت، ومن المقرر أن يقدم عدداً كبيراً من أغانيه القديمة والحديثة، إضافة إلى باقة من أغاني نجوم زمن الفن الجميل، مع التزم الأوبرا بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء المصري للتصدي لفيروس «كورونا»، ومن بينها تحديد نسبة حضور الجمهور بأقل من 50% من الطاقة الاستيعابية لكل مسرح.

أحمد سعد انتهى مؤخراً من تصوير كليب أغنية «بناقص» من كلمات هشام صادق، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى أشرف البرنس، من إنتاج شركة «مزيكا»، وقام بتصويرها في مدينة سالزبورج بالنمسا.