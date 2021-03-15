شكرا لقرائتكم خبر عن صاعقتان تضربان مياه سيدني وغابة أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضربت صاعقة ضوئية ضخمة ميناء سيدني في أستراليا، يوم الجمعة الماضي، وتُظهر لقطة مذهلة البرق الذي ضرب البحر ويحيطه عدد من العبارات التي ترسو في مياه حي «سيركلري كيووي».

وقالت الأرصاد الجوية إن 4000 صاعقة ضوئية ضربت أستراليا خلال 5 ساعات في تلك الليلة، وحذرت سكان سيدني من حدوث عواصف رعدية شديدة وفيضانات مفاجئة وهطول أمطار لمدة سبعة أيام متتالية

على جانب آخر، التقط الشاب فيل جارسيا (28 عاماً)، في منتجع للتزلج، صورة لصاعقة تضرب غابة في مدينة بيكسو في مقاطعة سان ميجيل، بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.