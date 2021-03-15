شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرحمن يستعد لتسجيل موسيقى «ملوك الجدعنة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

يستعد الموسيقار المصري ياسر عبد الرحمن، لتسجيل الموسيقي التصويرية لمسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي يتم تصوير مشاهده في العاصمة اللبنانية بيروت، داخل ديكور كامل للحارة الشعبية المصرية تم تشييده في لبنان، إذ انتهى المخرج أحمد خالد موسى من تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل، للحاق بالسباق الرمضاني.

من ناحية أخرى، يظهر الفنان حسن الرداد كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل، وهو الظهور الأول له منذ وفاة والدته، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث، وطرح المنتج صادق الصباح، البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل.

المسلسل يتقاسم بطولته عمرو سعد ومصطفى شعبان، ومعهما ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، ورانيا يوسف، تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.