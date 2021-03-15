شكرا لقرائتكم خبر عن «مانك» يتصدر السباق في جوائز الأوسكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لوس أنجلوس - أ ف ب)

تصدر فيلم «مانك» لديفيد فينشر السباق إلى جوائز الأوسكار في دورتها الثالثة والتسعين، إذ حصل على عشرة ترشيحات في القائمة التي أعلنتها الاثنين الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها التي تمنح هذه الجوائز المرموقة.

ورُشّح «مانك» الذي يتولى بطولته جاري أولدمان في فئات أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل ممثل في دور مساعد (أماندا سيفريد) وعدد من الفئات الفنية. وتلته مجموعة من الأفلام التي حصلت على ستة ترشيحات، أبرزها «نومادلاند» لكلويه جاو من بطولة فرانسيس ماكدورماند، و«ذي فاذر» للفرنسي فلوريان زيلر من بطولة أنتوني هوبكينز، و«ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن» لآرون سوركين من بطولة ساشا بارون كوهين، و«جوداس أند ذي بلاك ميسايا» مع دانيال كالويا، إضافة إلى «ميناري» و«ساوند أوف ميتل».

يقام احتفال توزيع جوائز الأوسكار في 25 إبريل/نيسان المقبل في لوس أنجلوس.