شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 60 قمراً صناعياً من «ستارلينك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أشاد إيلون ماسك، مؤسس شركة «سبيس إكس» ورئيسها التنفيذي لتقنيات الفضاء، بإطلاق 60 قمراً صناعياً، من مركز كينيدي للفضاء، لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت، ضمن برنامج «ستار لينك» في المرحلة الأخيرة من خطته لتوفير نظام «إنترنت عالمي جديد فائق السرعة» يمكنه إرسال البيانات إلى الكرة الأرضية بسرعة الضوء، حيث أظهر مقطع فيديو «فالكون 9» وهو يقلع للفضاء من قاعدة فلوريدا.

وتهدف الشركة إلى نشر 1440 قمراً صناعياً يصل وزن الواحد منها إلى 260 كجم، لتقديم خدمة شبه عالمية بحلول نهاية عام 2021 أو 2022، وأطلقت الشركة حتى الآن 1145 قمراً.

وتسعى الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» إلى توسيع خدمة النطاق العريض في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ونيوزيلندا كبداية في عملية التشغيل.

وتطلق الشركة خدماتها من «ستارلينك» مقابل 499 دولاراً ويتضمن جهاز توجيه ومصدر طاقة وكابلات وطبق استقبال.

وأعلنت الشركة أن بعض عملاء في المملكة المتحدة تمكنوا من الاستفادة من خدمة الأقمار وأبلغوا عن القفزات الهائلة في سرعة الإنترنت بسرعات تنزيل تصل إلى 215 ميجابت في الثانية، وهو ما يجعل الأنشطة الشائعة مثل البث ممكناً من أجهزة متعددة في نفس الوقت، بالوقت الذي تصل فيه سرعات النطاق العريض التقليدي إلى 0.5 و1 ميجابت في الثانية، وهو قادر فقط على أداء المهام الأساسية مثل البريد الإلكتروني، وبتكلفة تصل إلى 28 جنيهاً أسترلينياً وقال ماسك: من المتوقع أن تتضاعف سرعة ستارلينك إلى حوالي 300 ميجابت في الثانية وتغطية «معظم أنحاء الأرض» بحلول نهاية العام، تليها كل المناطق المستهدفة في عام 2022.