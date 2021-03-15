شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نائبات مجلس النواب يزور العاصمة الإدارية.. ويوجه رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه منذ قليل وفد من عضوات مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد الانجازات التي تحققت علي أرض الواقع وزيارة المنشآت الحكومية والسكنية .

ويضم الوفد عدد كبير من النائبات من مختلف التيارات السياسية ، لدعم جهود الدولة المصرية في مختلف المجالات، وخاصة مشروع العملاق العاصمة الإدارية الجديدة، وتتواكب الزيارة مع قرب افتتاح وميلاد الجمهورية الجديدة وما تمثله من شريان جديد للحياة في مصر.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة ، منسق الزيارة، أن الوفد البرلمانى الذى يزور العاصمة الإدارية ، على الرغم من تعدد الإنتماءات السياسية والحزبية التى تضم المشاركين فى الزيارة ، وإنما الإنتماء الأول اليوم للدولة المصرية وحب الوطن ، الذى يتجسد فى المشروعات الكبرى التى تنفذ على فى كل مكان فى أرض الوطن بسواعد المصريين ايذاناً بميلاد الجمهورية الجديدة علي ارض العاصمة الادارية.

وأضافت النائبة أميرة أبو شقة ، وفد نائبات مجلس النواب توجهن للعاصمة الإدارية ، لتوجيه رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية، من قلب الجمهورية الجديدة علي ما تحقق من انجازات ترقي لدرجة الإعجازات ، مشيرة الى أنه عقب الزيارة سيتم تنظيم احتفالية لإستعراض نجاحات المرأة المصرية في مختلف المجالات.