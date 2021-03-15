شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ " تعقد اجتماعها الأول بحضور وزير التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول انعقاد بعد تشكيل هيئات مكاتبها، شهد اليوم الاثنين ، انعقاد اجتماعات 3 لجان نوعية بمجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات برئاسة النائب محمد نبيل دعبس ،بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك فضلا عن انعقاد (الشؤون الدستورية والتشريعية) ، و(الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر)

كما شهد مجلس الشيوخ، اليوم الأثنين، عقد هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب الكاتب الصحفي محمود مسلم، إجتماعاً شهد وضع أطر خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، والتي سيتم مناقشتها تفصيلا خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد القادم.

يشار إلي أن عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب النائب أكمل نجانى، وأمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، كشف أمس عن استقبال المجلس عدد من التشريعات التي أحيل إليها من جانب مجلس النواب لأخذ رأيه فيها في ضوء المواد الدستورية المنظمة لذلك.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ،أعلن خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم 8 مارس الماضي، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 14 لجنة برلمانية ، وبحسب قانون اللائحة الداخلية، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.