شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ أهالى بنى سويف بالعيد القومى للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شعب محافظة بنى سويف، بمناسبة العيد القومى للمحافظة، الذى يأتى إحياءً لمشاركة أبناءها الأبطال فى ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها إذ تهنئ جموع شعب المحافظة بهذه الذكرى الطيبة، فإنها تؤكد ضرورة استلهام روح الأجداد فى بناء ونهضة وتقدم الوطن الأكبر، والاصطفاف خلف القيادة السياسية لإعادة بناء مصر الحديثة.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها متواجدة فى كل محافظات الجمهورية، بين الناس، للوقوف على اهتماماتهم ومشاركتهم همومهم والعمل على النهوض بالدولة المصرية، وهى عملية تبدأ من كل قرية ونجع وشارع وحارة فى مصر.