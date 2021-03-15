قضايا الوعي المجتمعي والنهوض بالقنوات التليفزيونية.. ننشر أجندة إعلام الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقدت هيئة مكتب لجنة الثقافة والاثار والإعلام اجتماعها الأول اليوم برئاسة النائب محمود مسلم، وبحضور وكيلي اللجنة سها سعيد ومحمد سعيد وأمين السر محمود القط، لوضع خطة عمل اللجنة.

ووضعت اللجنة على رأس أجندة عملها عدد من الموضوعات لمناقشتها ومنها قضية الوعي المجتمعي وكيفية النهوض به، وكذلك أوضاع قصور الثقافة وكيفية تطويرها، واقترحت اللجنة أيضا دراسة تطوير القنوات التليفزيونية الفضائية والأرضية، وكذلك استراتيجية تنشيط السياحة في ظل التحديات الني فرضتها جائحة كورونا والتعليم الأثري.

كما رأت اللجنة بحسب بيانها أهمية مناقشة خطط الوزارات الداخلة في اختصاصاتها في رؤية مصر ٢٠٣٠ والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الرؤية مع دراسة بيانات الوزراء التي تم إلقائها أمام مجلس النواب.​