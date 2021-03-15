تباين أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع السعر في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 3 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 4 قروش في بنكي قناة السويس، والتجاري الدولي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي البركة، والتعمير والإسكان إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.