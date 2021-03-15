جونسون: لقاح «أسترا زينيكا» آمن



ابوظبي - سيف اليزيد - قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الاثنين إن لقاح شركة «أسترا زينيكا» المضاد لـ«كوفيد-19» آمن والحكومة على ثقة تامة بشأن استخدامه في حملة التطعيم.

ورد على سؤال عما إذا كان يمكنه طمأنة الناس بشأن سلامة اللقاح قائلاً «نعم، يمكنني ذلك».

وأضاف أن هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا لديها «بعض من أكثر المراقبين صرامة وخبرة في العالم. وهم لا يرون داعياً على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم».

وتابع «لذلك فنحن ما زلنا على ثقة تامة بشأن البرنامج وعظيم أن نراه يمضي قدماً بهذه السرعة في مختلف أرجاء بريطانيا».



