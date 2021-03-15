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التعاون الإسلامي تدين محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

 

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان له، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية..مؤكداً تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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