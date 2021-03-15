تحرير مختطفة 'أجنبية' في بابل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، تحرير مختطفة من الجنسية غير العراقية في محافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بعد توفر معلومات عن وجود إمرأة محتجزة داخل احد الدور ضمن محافظة بابل ، باشرت قوة مشتركة من قيادة الشرطة ومديرية الأمن الوطني تجاه الهدف بعد استحصال الموافقات القانونية ، حيث تمكنت القوة من تحرير المختطفة والقبض على المتهم الذي قام بأختطافها".



وأشارت إلى "تدوين أقواله بالاعتراف وتوقيفه من قبل السيد قاضي التحقيق وفق المادة ( ٤٢١ ) من قانون العقوبات".

