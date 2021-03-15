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الصقور تصطاد أمانة بغداد وتحلق عالياً في صدارة الدوري

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-15 | 14:05

الصقور تصطاد أمانة بغداد وتحلق عالياً في صدارة الدوري

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حقق نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، فوزاً على امانة بغداد بهدف نظيف.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب حمادي احمد في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي أقيمت على أديم ملعب الشعب الدولي، لحساب مباريات الاسبوع الرابع والعشرين من المسابقة.

وعزز الصقور بهذا الفوز صدارته للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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