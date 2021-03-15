الصقور تصطاد أمانة بغداد وتحلق عالياً في صدارة الدوري

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب حمادي احمد في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي أقيمت على أديم ملعب الشعب الدولي، لحساب مباريات الاسبوع الرابع والعشرين من المسابقة.

وعزز الصقور بهذا الفوز صدارته للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

