انت الان تتابع خبر الصقور تصطاد أمانة بغداد وتحلق عالياً في صدارة الدوري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-15 | 14:05
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حقق نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، فوزاً على امانة بغداد بهدف نظيف.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب حمادي احمد في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي أقيمت على أديم ملعب الشعب الدولي، لحساب مباريات الاسبوع الرابع والعشرين من المسابقة.
وعزز الصقور بهذا الفوز صدارته للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
وعزز الصقور بهذا الفوز صدارته للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
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