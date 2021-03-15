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روسيا تسجل 9437 إصابة و404 حالات وفاة خلال يوم واحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا الإتحادية اليوم تسجيل 9437 إصابة جديدة و 404 حالات وفاة بفيروس " " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا في عدد الاصابات وارتفاعا في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس الذي شهد /10083 إصابة و 395 وفاة/.

و أكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات و الوفيات يصبح إجمالي عدد حالات " كوفيد-19" أربعة ملايين و 400 ألف و45 إصابة منها 92494 حالة وفاة مع تماثل 8447 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا أربعة ملايين و 3576 شخصا مع بقاء 303 آلاف و 975 حالة نشطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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