شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 9437 إصابة و404 حالات وفاة خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا الإتحادية اليوم تسجيل 9437 إصابة جديدة و 404 حالات وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا في عدد الاصابات وارتفاعا في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس الذي شهد /10083 إصابة و 395 وفاة/.



و أكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات و الوفيات يصبح إجمالي عدد حالات " كوفيد-19" أربعة ملايين و 400 ألف و45 إصابة منها 92494 حالة وفاة مع تماثل 8447 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا أربعة ملايين و 3576 شخصا مع بقاء 303 آلاف و 975 حالة نشطة.