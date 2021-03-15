اخبار العالم

رئيس مجلس النواب الليبي: نعلن عن ميلاد حكومة موحدة تجمع الليبيين وتحميهم

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب الليبي: نعلن عن ميلاد حكومة موحدة تجمع الليبيين وتحميهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن بناء مؤسسات الدولة هو أهم خطوات المرحلة القادمة، معلنا عن ميلاد حكومة موحدة تجمع الليبيين وتقوم على حمايتهم.

 

وجاءت تصريحات صالح خلال جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، والمنعقد في مقر البرلمان في طبرق شرقي البلاد.

 

وأضاف قائلا إنه لا فائدة لإصلاح اقتصادي بدون استقرار ويجب التركيز على الأمن والعدالة في البلاد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا