رئيس مجلس النواب الليبي: نعلن عن ميلاد حكومة موحدة تجمع الليبيين وتحميهم

وأضاف قائلا إنه لا فائدة لإصلاح اقتصادي بدون استقرار ويجب التركيز على الأمن والعدالة في البلاد.

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن بناء مؤسسات الدولة هو أهم خطوات المرحلة القادمة، معلنا عن ميلاد حكومة موحدة تجمع الليبيين وتقوم على حمايتهم.

محمد يوسف

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