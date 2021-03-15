شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية تؤدي اليمين في طبرق بحضور دولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية في جلسة خاصة لمجلس النواب في طبرق بشرقي البلاد، وذلك بعد ساعات من أداء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليمين أمام المحكمة العليا بطرابلس، قبل أن تتسلم مهامها الثلاثاء في طرابلس.

وكان المنفي والدبيبة ووفود عربية ودولية وبعثة الأمم المتحدة قد وصلوا إلى مطار طبرق لحضور الجلسة.

وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الذي اتخذه منذ عام 2014 في مدينة طبرق الساحلية (شرق) الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر من طرابلس، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن جلسة أداء الحكومة شهدت حضوراً دولياً واسعاً. وأوضح، في تصريح صحفي، أن الجلسة حضرها مبعوثان من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، و«سفراء دول صديقة وشقيقة»، إضافة إلى مشاركة سفراء عبر تقنية «زوم».

وكان من المقرر تأدية اليمين في مدينة بنغازي، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات «لوجستية».

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، الأربعاء الماضي، على ثقة «تاريخية» من مجلس النواب في سرت. وستحلّ حكومة الدبيبة محل حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة وتتّخذ طرابلس مقرّاً لها والحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة في الشرق.

والدبيبة مكلّف بتوحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنتهي مهمته نظرياً.(وكالات)