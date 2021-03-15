شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيات لإنتاج لقاح «سبوتنيك-في» في دول أوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-أ.ف.ب

أكد مطورو لقاح «سبوتنيك-في» المضاد لفيروس «كورونا»، الاثنين، أنهم توصلوا إلى اتفاقيات لإنتاجه في دول أوروبية، في وقت تنظر وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي في مسألة منح اللقاح الروسي ترخيصاً رسمياً. وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف في بيان، إن منظّمته «توصلت بالفعل إلى اتفاقات مع شركات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لإطلاق إنتاج سبوتنيك-في».