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اتفاقيات لإنتاج لقاح «سبوتنيك-في» في دول أوروبية

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيات لإنتاج لقاح «سبوتنيك-في» في دول أوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-أ.ف.ب

أكد مطورو لقاح «سبوتنيك-في» المضاد لفيروس «»، الاثنين، أنهم توصلوا إلى اتفاقيات لإنتاجه في دول أوروبية، في وقت تنظر وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي في مسألة منح اللقاح الروسي ترخيصاً رسمياً. وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف في بيان، إن منظّمته «توصلت بالفعل إلى اتفاقات مع شركات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لإطلاق إنتاج سبوتنيك-في».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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