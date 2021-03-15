شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا.. انتخابات تشريعية تكسر قيود مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي: «أ.ف.ب»

بدأت هولندا، الاثنين، اليوم الأول من انتخابات تشريعية تستمر ثلاثة أيام، وتعتبر اختباراً لإدارة الحكومة الراهنة للأزمة الصحية الناجمة عن وباء «كوفيد ـ 19» مع توقع أن تسمح لرئيس الوزراء مارك روته، بالفوز بولاية جديدة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 07:30 (06:30 ت.ج) للأشخاص الذين يعانون ضعفاً حيال المرض وسيصوتون خصوصاً يومي الاثنين والثلاثاء، فيما يعتبر الأربعاء، يوم الاقتراع الرئيسي.

وشوهد عدد قليل من الأشخاص يتوجهون إلى مركز اقتراع في لاهاي بعد دقائق من فتح أبوابها، ولا تزال هولندا خاضعة لقيود صارمة لمكافحة «كوفيد ـ 19» تشمل حظر تجول ليلياً. وكان فرض حظر التجول أثار جدلاً نهاية كانون الثاني/يناير، وتسبب في أسوأ أعمال شغب عرفتها هولندا في غضون 40 عاماً. ومساء الأحد، استخدمت الشرطة خراطيم المياه في لاهاي لتفريق تظاهرة جديدة مناهضة للحكومة.

لكن يتوقع أن يعاد انتخاب رئيس الوزراء الليبرالي المحافظ مارك روته، الحاكم منذ 2010، لولاية رابعة، في حين استحوذ وباء «كوفيد ـ 19» على الاهتمام حاجباً مشاكل أخرى مثل الهجرة التي هيمنت على الانتخابات السابقة.

وتظهر استطلاعات الرأي فوزاً كبيراً للحزب «الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية» بزعامته، بحصده 25% من الأصوات، متقدماً بأشواط على منافسه الرئيسي (الحزب من أجل الحرية) للنائب خيرت فيلدرز بـ13%.

وأوضح أندريه كروفيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة أمستردام الحرة: «يبدو أن الناخبين اليمينيين يحبون فعلاً روته وحزبه».

وأضاف أن روته «يستفيد من كونه في موقع رئيس الوزراء، فضلاً عن كورونا؛ لأنه كان المتحدث الرسمي عنه خلال الجائحة».

تيفلون

وكان روته أعلن الأسبوع الماضي أن استثناءات لحظر التجول المفروض بين الساعة 21:00 و04:30 ستطبق خلال أيام الاقتراع للسماح للناخبين بالتصويت «من دون عوائق». وحثت السلطات الهولندية المسنين والضعفاء حيال فيروس «كورونا» على التوجه في وقت مبكر إلى مراكز الاقتراع على أن ينتظر أغلبية الناخبين بمن فيهم زعماء الأحزاب، الأربعاء، للأدلاء بأصواتهم.

ويتنافس على المركز الثالث الحزبان المحافظان (النداء المسيحي الديمقراطي) و(الاتحاد المسيحي) وهما عضوان في الائتلاف الحكومي الحالي، بحسب نتائج استطلاعات الرأي ما يعني أن بإمكانهما العودة إلى الحكومة، إلا أن شكل الائتلاف الحكومي يبقى غير واضح مع توقع نتائج متقاربة مع مرشحين آخرين مثل الحزب البيئي «جرينلينكس».

وكانت المشاورات لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات الأخيرة عام 2017 استمرت سبعة أشهر. وهذه السنة تفرض جائحة «كوفيد ـ 19» نفسها المشكلة الرئيسية، مهيمنة بشكل كبير على النقاشات. وكانت السلطات الهولندية اعتمدت في البداية إجراءات غير صارمة، مقارنة بجيرانها، وتأخرت في إطلاق حملة التلقيح إلا أنها اتخذت في الأشهر الأخيرة تدابير مشددة جداً.

واضطر روته الملقب برئيس الوزراء «تفلون» لقدرته على الخروج سالماً من الأزمات السياسية، للاستقالة في كانون الثاني/يناير، إثر فضيحة واجه فيها آلاف الأهالي اتهامات خاطئة بالاحتيال في المخصصات العائلية.

فضائح كثيرة

وقال فلوريس فان ديديم، وهو طالب يبلغ الثانية والعشرين ويقيم في لاهاي، إن حزب روته «في الحكومة منذ بعض الوقت، وأظن أنه واجه فضائح كثيرة ما كان ليصمد في وجهها لولا جائحة كوفيد ـ 19. لا أظن أنهم كانوا ليحصلوا على هذا العدد من المقاعد» من دون الأزمة الصحية.

وطرحت مسائل أخرى مثل التربية والمناخ خلال الحملة الانتخابية. وقالت بريدجت تن كايت (40 عاماً) التي تعمل في وزارة المال: «في نهاية المطاف لن يؤثر الفيروس في خياري؛ لأني أعتبر أن ثمة مواضيع أخرى مهمة أيضاً».

وستراقب أوروبا الانتخابات الهولندية عن كثب، لأنها أحد أوائل الاختبارات الرئيسية للاستجابة للجائحة في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي هذه السنة. ومارك روته هو ثالث مسؤول أوروبي من حيث مدة الاحتفاظ بمنصبه بعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البولندي فيكتور أوربان.