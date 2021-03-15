شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جديد بإيطاليا وتخفيف القيود في البرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما- أ.ف.ب

تدخل ثلاثة أرباع مناطق إيطاليا التي تجاوزت عتبة المئة ألف وفاة، في إغلاق جديد اعتباراً من الاثنين، في وقت تبدأ فيه البرتغال على العكس برفع القيود، فيما الاتحاد الأوروبي متأخر على صعيد التلقيح.

وسيسري الإغلاق في المناطق الإيطالية المعنية حتى السادس من نيسان/إبريل بما يشمل عيد «الفصح». وستغلق المدارس والمطاعم والمتاجر والمتاحف في غالبية مناطق البلاد المصنفة حمراء في إطار مكافحة وباء «كوفيد-19». وتعول السلطات على تحسن «في النصف الثاني من الربيع» على ما قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا. وكانت إيطاليا قبل عام الدولة الأوروبية الأولى التي طالها فيروس «كورونا» وفرضت إغلاقاً أول في الشمال وسّع لاحقاً ليشمل كامل أراضيها.

في المقابل، تبدأ البرتغال بتخفيف القيود مع إعادة فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية. أما فرنسا التي تجاوزت، الجمعة، عتبة التسعين ألف وفاة، فستعمد إلى نقل نحو مئة مريض مصاب بـ«كوفيد-19» من أقسام العناية المركزة في منطقة باريس، حيث بلغت أقسام الإنعاش في المستشفيات قدرتها الاستيعابية القصوى تقريباً. ولا يزال الاتحاد الأوروبي متخلفاً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على صعيد التلقيح.