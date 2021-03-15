شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا».. خمس إصابات جديدة في الصين.. والوفيات بالبرازيل 1127 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، أنها سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي نزولاً من عشر إصابات في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بوباء «كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 90049 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

وذكرت وزارة الصحة بالبرازيل، الأحد، أنها سجلت 1127 وفاة بمرض «كوفيد-19» و43812 إصابة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ما إجماليه 11 مليوناً و483370 إصابة بـ«كورونا» و278229 وفاة ناجمة عنه. والبرازيل هي ثاني أكثر دول العالم إصابة ووفاة بـ«كورونا» بعد الولايات المتحدة.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، الأحد، 2415 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى الفيروس و220 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و166 ألفاً و290 حالة والوفيات إلى 194710. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 644 حالة إصابة جديدة بالفيروس و44 وفاة، وذلك صعوداً من 641 إصابة و42 وفاة السبت. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 190924 من ضمنهم 147234 حالة تم شفاؤها، و11300 حالة وفاة».