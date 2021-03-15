شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في الأردن إثر وفاة مرضى بـ«كورونا» بسبب نفاد الأكسجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان-رويترز

اندلعت احتجاجات في عدة مدن وبلدات أردنية ضد قيود الحكومة لمكافحة فيروس «كورونا»، وذلك بعد يوم من وفاة ستة مرضى بالفيروس على الأقل في مستشفى حكومي إثر نفاد الأكسجين، حسبما ذكر شهود.

واحتشد مئات الناس في الشوارع متحدين حظر التجول ليلاً بمدينة إربد بشمال البلاد، وفي عدة مدن أخرى ومنها السلط وأحد أحياء العاصمة عمان. وتجمع محتجون أيضاً في مدينة الكرك الجنوبية وفي مدينة العقبة الساحلية. وتضرر اقتصاد المملكة بشدة بإجراءات الإغلاق التي تهدف لاحتواء الفيروس إذ ارتفع معدل البطالة إلى معدل قياسي بلغ 24 في المئة وازدادت أيضاً نسبة الفقر. وشهد الاقتصاد العام الماضي أسوأ انكماش في عقود.

