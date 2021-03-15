شكرا لقرائتكم خبر عن شيبرد فيري يبدع لوحة جدارية في حي دبي للتصميم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خديجة البستكي: ترسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للإبداع

كشف الفنان العالمي المعاصر وأحد الرموز الثقافية المعروفة عالمياً شيبرد فيري، عن لوحة جدارية جديدة في حي دبي للتصميم. وتضيف اللوحة إلى سجل دبي الحافل عملاً فنياً بارزاً يستقطب المقيمين والزوار والمهتمين ويؤكد موقع الإمارة العالمية في مجالات الثقافة والفنون والتصميم ويعزز مكانتها ضمن شبكة اليونيسكو للمدن المبدعة.

ويشكل إنجاز العمل الفني جزءاً من برنامج زيارة الفنان العالمي إلى دبي، إذ يعرض مجموعة أعمال فريدة في «أوبرا جاليري».

ويشتهر فيري بعمله الفني «الأمل» الذي أنجزه في 2008 ويصور الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ليتحول بعدها العمل إلى أيقونة تستخدم في العديد من المناسبات والحملات الكبرى، كما اشتهر فيري بحملة تحمل عنوان «نحن الشعب» رسم فيها مجموعة من اللوحات التي تعكس تنوع المجتمع الأمريكي.

وتتنوع أعمال شيبرد فيري بين الملصقات وفنون الشوارع إلى ألواح التزلج والصور الشخصية الرئاسية. وبعد أن أنهى تحصيله الدراسي في مدرسة رود آيلاند للتصميم، ابتكر فيري ملصق «Andre the Giant has a Posse».

وقال شيبرد فيري: هناك قواسم مشتركة بين دبي والولايات المتحدة أكثر مما يعتقد كثير من الناس، وإضافة إلى تشجيع الصناعات الإبداعية النابضة بالحياة، كلاهما يعزز العدالة والسلام والتسامح. وكنت متحمساً للغاية لاستكشاف هذه القيم المهمة، وأنا ممتن لأن «أوبرا جاليري» وحي دبي للتصميم أتاحا الفرصة أمامي لإبداع عمل يعكس ويحتفي بالتشابه بيننا بدل استحضار الاختلافات، ولا أستطيع تخيل مكان أفضل لأول جدارية أرسمها في المنطقة من حي دبي للتصميم.

تراث ثقافي

قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: نحن سعداء لاستضافة فنان عالمي مشهور مثل شيبرد، حيث تلهمه دبي بتراثها الثقافي الغني والمتنوع، وعندما تواصل معنا لاستكشاف إمكانية القيام بشيء ما هنا، كنا متحمسين لأن الفن مرتبط جوهرياً بهويتنا الفريدة، ويحافظ على مكانة الحي ملتقى نابضاً بالحياة، ويعزز حب الاستطلاع وانخراط الناس في الأنشطة ويستنهض العقول المبدعة. وأضافت: نحن فخورون باختيار شيبرد لحي دبي للتصميم كأول مكان في المنطقة يبدع فيه تصميم جدارية جديدة، وبلا شك هذه اللوحة الجدارية الجديدة ترسخ مكانة دبي وجهةً عالمية للتصميم والإبداع.

وقال سيلفان جيلارد، مدير «أوبرا جاليري» دبي: نحن في غاية الحماس للشراكة مع حي دبي للتصميم لتقديم أول لوحة جدارية لشيبرد فيري في الشرق الأوسط، كونه أحد أشهر الفنانين المعاصرين في العالم، وتتجاوز أعماله جميع الثقافات والتخصصات الفنية وتحتوي على رسالة مشبعة بالسلام والعدالة والأمل للعالم. ويتناسب توقيت إطلاق هذا العمل مع معرض «Future Mosaic» الذي بدأناه منذ أكثر من عام.