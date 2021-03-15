شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمأكولات».. 24 يوماً من التجارب الفريدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحمد الخاجة: منصة لاستعراض المواهب في مجال الطهي

يعود مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي المتخصص بالطعام والاحتفالية الفريدة في عاصمة فنون الطهي، ليستقطب عشاق المأكولات والذواقة من كل مكان، ويستعرض المهرجان الذي يستمر على مدار 24 يوماً فنون الطهي المميزة مع برنامج حافل من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بدءاً من 25 مارس/ آذار الجاري.

وتركز دورة هذا العام على أربعة عناصر بارزة في مشهد الطعام في دبي، وهي التنوع الغني في عالم الطهي، والمأكولات المحلية الأصيلة، والتجارب الفريدة في المطاعم، والقيمة الاستثنائية مقابل النقود.

ويستقطب المهرجان ذواقة الطعام وعشاق المأكولات ذات النكهات المميزة من جميع أنحاء العالم، ويشهد مشاركة طهاة عالميين مشهورين، ومطاعم عالمية، وكذلك تسليط الضوء على المأكولات الشعبية، والمطاعم المحلية المستلهمة من ثقافات وعادات وتقاليد أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي. كما يحظى رواد المطاعم في المدينة خلال المهرجان بفرصة للاستمتاع بتجارب تناول الطعام التي تتاح «مرة واحدة في العمر»، ومن ضمنها الأطباق المميزة، والمكونات الفريدة، والحصص المخصصة لإعداد الأطباق، وطاولات الطهاة، وتجارب تناول الطعام حسب الطلب، بالشراكة مع أفضل المطاعم في المدينة. إضافة إلى ذلك، يتضمن الحدث أيضاً حضور مشاهير الطهاة، وإقامة مسابقات الطهي، وتنظيم العروض لمرة واحدة فقط في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة، وغير ذلك من الفعاليات.

فعاليات جديدة

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يسعدنا عودة المهرجان السنوي الذي تستضيفه دبي، والذي يسلط الضوء على مشهد الطعام في المدينة، وكذلك يحظى بشهرة عالمية. ويشكل المهرجان منصة قوية لاستعراض المواهب ذات المستوى العالمي في مجال الطهي في دبي، وأيضا التعريف بما تتمتع به خيارات هائلة، الأمر الذي يرسخ المكانة البارزة التي تمتلكها دبي على الساحة الدولية باعتبارها مدينة رائدة في فنون الطهي.

وأضاف: نتطلع في دورة 2021 إلى تقديم عدد من الفعاليات الجديدة كلياً لهذا الحدث على مستوى المدينة، إضافة إلى تنظيم الأنشط،ة المميزة التي يتضمنها المهرجان سنوياً، والتي يعرفها السكان والزوار ويحرصون على المشاركة بها.

ومن الفعاليات التي تقام ضمن المهرجان، أسبوع دبي للمطاعم، والجواهر الخفية، ورحلة في عالم الذواقة، وتذوق واربح، ومهرجان المأكولات في بيتك، المطاعم المميزة في الفنادق، وفعاليات مراكز التسوق ومناطق الجذب.

وفي إطار الإرشادات الأخيرة الصادرة عن حكومة دبي، تخضع كل تجارب تناول المأكولات، وكذلك الفعاليات والأنشطة التي يتضمنها المهرجان لبروتوكولات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية لضمان تجربة آمنة للجميع.