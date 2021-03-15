شكرا لقرائتكم خبر عن سباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية ينطلق نهاية الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تنظيم سباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الجولة الثالثة لهذه الفئة؛ وذلك إما يوم الجمعة أو السبت؛ بحسب الأحوال الجوية، بعد الإفادة التي تصل إلى اللجنة الفنية من هئية الأرصاد الجوية.

وكان السباق تم تأجيله من الأسبوع الماضي؛ بسبب عدم ملاءمة الأحوال الجوية وسرعة الرياح لإقامته.

ويقام السباق برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وخصص النادي 4 ملايين درهم جوائز مالية للفائزين، وكذلك ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وينظم السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وشددت إدارة النادي على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات وأهمها تسليم نتيجة فحص سلبية من الفيروس قبل انطلاقة السباق بـ48 ساعة فضلاً عن مراعاة المسافات الآمنة خلال الحدث نفسه.

وتعد فئة 60 قدماً هي الأكبر والأهم من بين سباقات المحامل الشراعية التراثية، لاسيما وأنها تحتاج إلى مجهود مضاعف خلال السباقات وكذلك تحتاج إلى أعداد كبيرة من البحارة، الذين تتنوع أعمارهم على ظهر المحمل الواحد بين الكبار والشباب.

وفي أغلب الأحوال تصل مسافة السباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت إلى 20 ميلاً بحرياً فيما عدا سباق مهرجان دلما التاريخي الذي يعد السباق الأطول على الإطلاق منذ نشأة هذه النوعية التراثية من السباقات.