شكرا لقرائتكم خبر عن «مُدن» توقع مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت مُدن العقارية، شركة التطوير العقاري المتخصصة في تطوير وجهات سياحية متكاملة، مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي للدراجات تهدف لتعزيز إقامة فعاليات ركوب الدراجات في العاصمة وذلك لنشر نمط حياة صحي بين السكان.

وتهدف مذكرة التفاهم لخلق تعاون بين الطرفين لتعزيز ودعم وإدارة تنظيم الفعاليات والمسابقات في أحدث مشاريع مدن العقارية وهي منطقة الحديريات الترفيهية. كما تهدف المذكرة لتشجيع مجموعات مختلفة على ممارسة ركوب الدراجات والمساهمة في نشر الوعي والمعرفة حول ركوب الدراجات في الإمارة.

عقد حفل توقيع مذكرة التفاهم في جزيرة الحديريات، بحضور عدد من مسؤولي شركة مدن العقارية ونادي أبوظبي للدراجات.

وتعليقاً على توقيع المذكرة، أفادت شركة مدن العقارية: «تلتزم مدن بتمكين مواطني أبوظبي والمقيمين فيها والزوار من اتباع نمط حياة صحي ينبض بالحيوية والنشاط. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع نادي أبوظبي للدراجات، يمكننا الاستفادة من مرافق الدراجات ذات المستوى العالمي المتوفرة في منطقة الحديريات الترفيهية للارتقاء بصحة أفراد مجتمعنا.

وأضافت شركة مدن العقارية: بصفتنا شركة متخصصة في تطوير مجتمعات ووجهات ترفيهية مستدامة ونابضة بالحياة، فإن هذه الشراكة فرصة مثالية لتقديم أجندة حافلة بفعاليات ركوب الدراجات لتشجيع أفراد المجتمع على إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم.

يُذكر أنه في إطار هذه الاتفاقية، سيتمتع نادي أبوظبي للدراجات باستخدام مرافق ركوب الدراجات الفريدة والمتوفرة في منطقة الحديريات الترفيهية، بالإضافة إلى كافة وسائل الراحة اللازمة للأنشطة المخطط لها. كما سيتم التخطيط للفعاليات والسباقات المحلية والدولية التي ينظمها نادي أبوظبي للدراجات على مستوى الأندية المحلية أو كافة فئات المجتمع.

تم إطلاق منطقة الحديريات الترفيهية في نوفمبر 2020، كمركز جديد للرياضات والمغامرات يضاف إلى محفظة أبوظبي السياحية. وذلك بهدف تعزيز ممارسة رياضات المشي والركض وركوب الدراجات، كما تم تصميم جميع شوارع الوجهة لتشمل مسارات للدراجات. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المنطقة بممرات مشاة واسعة ومظللة تتيح للزوار الاستمتاع بمسارات ركوب الدراجات التي يبلغ طولها 5-10 كيلومترات وتمتد عبر الجزيرة.