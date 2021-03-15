السودان يطالب واشنطن والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي بالتدخل في أزمة سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن السودان تقدم رسمياً، اليوم الإثنين، بوساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، رفض مبدأ تقاسم المياه في المفاوضات حول سد النهضة، مطالباً الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة بالتدخل لحل أزمة السد.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تدعم السودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في زيارة رسمية للوفد السوداني إلى مصر منذ أيام.