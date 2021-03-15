شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة أمين عام مجلس النواب.. وحنفى جبالى ينعيها والأعضاء يقفون دقيقة حداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وقوف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح قرينة المستشار أحمد مناع أمين عام المجلس، والتى لاقت ربها منذ قليل.

وتقدم المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء للمستشار أحمد مناع فى وفاة قرينته منذ قليل، داعيا النواب للوقوف وقراءة الفاتحة، كما نعى رئيس المجلس الفقيدة داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلون.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة النائب حنفى جبالى، قد شهدت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.

كما شهدت الجلسة الموافقة فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

ويهدف التعديل إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.