خديجة أسد في فيلم عن تسول الأطفال

جدة - عبدالحي حسين - شاركت الفنانة خديجة أسد، في فيلم قصير بعنوان “شوك لمحنة” بمشاركة هند سعددي، من أجل التطوع للتوعية ضد تسول الأطفال واستغلالهم من قبل البالغين.

وتقوم جمعية جود بحملة تواصل وتوعية وطنية واسعة ضد تسول الأطفال واستغلالهم من قبل البالغين، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وعواقبها على أطفال أبرياء.

وتبلغ مدة الفيلم القصير 11 دقيقة؛ فيما ترى الجمعية أنه يتناول “حياة هؤلاء الأطفال، الذين يتم دفعهم إلى التسول والانحراف”.

ويعتبر الفيلم التوعوي “شوك لمحَنَّة” أول ظهور لخديجة أسد، بعد وفاة زوجها عزيز سعد الله، واللذان شكلا ثنائيا فنيا شهيرا بالمغرب