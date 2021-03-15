خاليلوزيتش يضيف لاعبين آخرين من البطولة الاحترافية للائحة الأسود الأولية

جدة - عبدالحي حسين - أضاف الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، لاعبين آخرين للائحة الأسود الأولية، التي ستدخل في معسكر تدريبي خلال الممتدة من 22 إلى 30 مارس بمركز محمد السادس، استعدادا لمباراتي موريتانيا وبوروندي، برسم الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

واستدعى خاليلوزيتش كل من أيوب الكعبي مهاجم الوداد الرياضي، وهشام المجهد لاعب اتحاد طنجة، لينضافا بذلك للاعبين المنادى عليهم من قبل، ويتعلق الأمر بالحارس أنس الزنيتي وعبد الإله الحافيظي، وسفيان رحيمي من الرجاء الرياضي، ومحمد علي بامعمر، لاعب خط وسط ميدان اتحاد طنجة، وحمزة الموساوي، مدافع المغرب التطواني، ليصبح عدد لاعبي البطولة المناداة عليهم للائحة الأولية سبعة لاعبين.

جدير بالذكر، أن الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش سيعلن عن اللائحة الأولية كاملة في غضون الأيام القليلة المقبلة، عندما يحسم في الأسماء التي ستحمل القميص الوطني، في ظل صعوبات التحاق بعض اللاعبين الذين لم يسمح لهم من طرف فرقهم الانضمام، خوفا عليهم من الإصابة بكورونا.